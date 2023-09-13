Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

        Diyarbakır'da, Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme ve Koruma Derneği'nce "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda 5-8 Ekim'de düzenlenecek festivalde, tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi, yarışma, söyleşi, konser ve resim sergisi gibi etkinlikler yer alacak.

        Dernek başkanı Ümit Umdu, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, sokağı hak ettiği konuma getirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

        Sokağın 2000'li yıllarda kültür ve sanatın yaşatılması amacıyla kurulduğunu belirten Umdu, yaptıkları görüşmeler ve girişimler sonucu sokağın sanat ve kültürel anlamda gelişmesine katkı sunduklarını kaydetti.

        Umdu, şöyle dedi:

        "Sanatımızı, kültürümüzü, edebiyatımızı yaşatmak için 1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivalini gerçekleştireceğiz. Festivalimiz 5-8 Ekim'de gerçekleştirilecek. 5 Ekim'de tüm Diyarbakır halkını yöresel giysilerle açılışa davet ediyoruz. Festivalde kültürel, sanatsal, skeç, yarışma, söyleşi, konser ve sihirbazlık gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Festivale tüm vatandaşları davet ediyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu turizm ve seracılıkta kullanılacak
        Diyarbakır'da jeotermal kaynak suyu turizm ve seracılıkta kullanılacak
        Diyarbakır'da kırtasiye ürünlerine yönelik etiket denetimi yapıldı
        Diyarbakır'da kırtasiye ürünlerine yönelik etiket denetimi yapıldı
        Diyarbakır'da trafiği rahatlatmak için yeni yol hizmete giriyor
        Diyarbakır'da trafiği rahatlatmak için yeni yol hizmete giriyor
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı