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        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin merkez Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı ve Yiğitçavuş mahallerindeki içme suyu ve altyapı projeleri bitme aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:59
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        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve altyapı çalışmaları sürüyor
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarında altyapı ve içme suyu şebeke çalışmalarına devam ediyor.

        DİSKİ ekipleri, Sur ilçesinin yeni yerleşim yerlerinden olan Yukarıkılıçtaşı ve Yiğitçavuş mahallerinde içme suyu ve altyapı çalışmaları yapıyor.

        Yukarıkılıçtaşı Mahallesi'nde 5 bin 854 metre kanalizasyon şebekesi, 3 bin 383 metre kanalizasyon terfi hattı çalışmalarında sona gelindi.

        Yiğitçavuş Mahallesi'nde ise yürütülen çalışmalar kapsamında 9 bin 984 metre içme suyu şebeke hattı ve 350 abone için bağlantı gerçekleştiriliyor.

        Altyapı çalışmaları kapsamında ise 10 bin 282 metre kanalizasyon şebeke hattı, 294 metre kanalizasyon terfi hattı, 270 muayene bacası ve 55 metre yatay sondaj yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Mahallerimizin altyapıları muntazam bir şekilde yapılıyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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