Diyarbakır'da biber, bamya, buğday gibi ürünlerle hazırlanan kıyafetler defileyle tanıtıldı Diyarbakır'da gelinlik üretimi yapan bir firma, kurutmalık acı biber, bamya, buğday başağı gibi ürünlerle tasarlanan kıyafetleri tanıtmak için tarihi sokakta defile düzenledi.

Firmanın sahibi Mehmet Kaymak, tasarımlarını, mankenler eşliğinde merkez Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesinin de bulunduğu Yenikapı Sokak'ta tanıttı. Defilede, tescilli Diyarbakır karpuzu da aksesuar olarak taşındı.

Mankenler, tasarım kıyafetlerle sokakta bir süre dolaştı. Kıyafetlerin ilgi gördüğü defileyi vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.

Firma sahibi Kaymak, gazetecilere, 10 gün süren bir çalışma sonucu ekibiyle 6 farklı kıyafet tasarladığını belirtti.

Kaymak, "Amacım Diyarbakır kültürünü dünyaya tanıtmak. Bundan dolayı çok mutluyum. Kıyafetlerin beğeni görmesinden memnuniyet duyduk. Yöresel ürünlerin de kullanıldığı kıyafetler, farklı olması nedeniyle ilgi çekti. Buğday başağı, tavus kuşu tüyü, yaban otları, Diyarbakır karpuzu, Şanlıurfa'nın acı biberi, bamya ve beyaz kartal tüyünden yaptığımız tasarımlar ilgi gördü." dedi.

Acı biberle tasarlanan kıyafetle defilede mankenlik yapan Ümran Tarı, bu tasarımı beğeni ile taşıdığını söyledi.

Nesrin Bulut da defilede tasarım kıyafeti tanıtırken Diyarbakır'ın tescilli ürünü karpuzu da aksesuar olarak taşımaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Defileyi izleyen vatandaşlardan Emine Dağtekin, sokak defilesini beğendiğini dile getirerek, "İlk defa böyle bir tasarım görüyorum, şaşırdım." ifadesini kullandı.