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        VERİMDER'in "32. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Diyarbakır'da yapıldı

        Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 32'ncisi, Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:40
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        VERİMDER'in "32. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Diyarbakır'da yapıldı
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        VERİMDER ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen programa ilişkin gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, enerji verimliliğiyle ilgili bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kamu kurumu temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Amaçlarının ülkenin enerji verimliliği alanındaki dönüşümüne katkı sağlamak olduğunu belirten Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ülkemizin çok önemli bir enerji faturası var. 2022'de 100 milyar doların üzerinde bir enerji ithalatımız oldu. Amacımız bu konudaki farkındalığı artırarak mevcut yapılarımızın yeni yapılarla beraber enerji verimliliği dönüşümüne katkı sağlamak, bu sayede de özellikle cari açığımızın azaltılması, hane halkının ekonomik anlamda refahının sağlanmasıdır. VERİMDER olarak özellikle ısı yalıtımıyla beraber hane halkının yüzde 60'a varan bir tasarrufa ulaşabileceğini biliyoruz."

        Binaların yapısal anlamda dayanıklılığı için ısı ve su yalıtımının önemine işaret eden Korkmaz, bundan sonraki süreçte depremden etkilenen ve bu bölgede yeni inşa edilecek binaların mutlaka su ve ısı yalıtımı uygulamalarının yönetmeliğe uygun olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

        Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da toplantıda konuşma yaptı.

        Toplantı sonunda Korkmaz ve Munyar, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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