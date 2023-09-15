Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Eylül'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.