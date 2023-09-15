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        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:52
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        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Eylül'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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