Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.
Giriş: 15.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:13
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ağustos ayında Diyarbakır'da 269'u maddi hasarlı olmak üzere 559 trafik kazası meydana geldi.
Bu kazalarda, 489 kişi yaralandı.
Yılın ilk 7 ayında ise 2 bin 77'si maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 962 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 671 kişi yaralandı.