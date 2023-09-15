Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı

        Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ağustos ayında Diyarbakır'da 269'u maddi hasarlı olmak üzere 559 trafik kazası meydana geldi.

        Bu kazalarda, 489 kişi yaralandı.​​​​​​​

        Yılın ilk 7 ayında ise 2 bin 77'si maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 962 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 671 kişi yaralandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutukland...
        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutukland...
        Bakan Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma, evlat nöbetindeki ailelere um...
        Bakan Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma, evlat nöbetindeki ailelere um...
        Yapı kayıt belgelerinin iptalinden, elektrikleri kesilince haberdar oldular
        Yapı kayıt belgelerinin iptalinden, elektrikleri kesilince haberdar oldular
        VERİMDER'in "32. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Diyarbakır'da yapıldı
        VERİMDER'in "32. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Diyarbakır'da yapıldı
        Şanlıurfa biberi ve buğday başağından yapılan gelinliklerle sokakta defile
        Şanlıurfa biberi ve buğday başağından yapılan gelinliklerle sokakta defile
        Diyarbakır'da trafik kazasında belediye başkan yardımcısı ile sürücü yarala...
        Diyarbakır'da trafik kazasında belediye başkan yardımcısı ile sürücü yarala...