Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

        Bu kapsamda, Silvan Sulubağ-Zorava-Yolüstü grup mahalle yolunun 1. kat sathi kaplama asfalt yapım işinde 21 kilometrelik kısım tamamlandı.

        Bismil Çavuşlu-Yılmazlar grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt yapım işinde ise 8 kilometrelik bölüm bitirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı
        Diyarbakır'da Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı
        Dicle Elektrik'in Mardin'deki yatırım çalışmasını engelleme girişimi
        Dicle Elektrik'in Mardin'deki yatırım çalışmasını engelleme girişimi
        Diyarbakır´da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
        Diyarbakır´da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
        Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
        Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutukland...
        Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı tutukland...
        Bakan Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma, evlat nöbetindeki ailelere um...
        Bakan Yerlikaya´nın duyurduğu 46´ncı buluşma, evlat nöbetindeki ailelere um...