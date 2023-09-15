Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda, Silvan Sulubağ-Zorava-Yolüstü grup mahalle yolunun 1. kat sathi kaplama asfalt yapım işinde 21 kilometrelik kısım tamamlandı.

Bismil Çavuşlu-Yılmazlar grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt yapım işinde ise 8 kilometrelik bölüm bitirildi.