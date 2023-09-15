Dicle Elektrik'in Mardin'deki yatırım çalışmasını engelleme girişimi Dicle Elektrik çalışanlarının, yatırım çalışmaları kapsamında gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinin Yeni Turan Mahallesi'nde bazı aboneler tarafından engellendiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik'in, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik dağıtımı hizmeti vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğü, milli ekonomiye ciddi ölçüde zarar veren kaçak elektrik tüketimiyle de mücadele ettiği belirtildi.

Şirketin, 10 yıllık özelleşme sürecinde mevcut şebekeyi güçlendirmek ve yenilemek için 20 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, bu sayede kaçak elektrik tüketimini yüzde 76'dan yüzde 43'e kadar düşürmeyi başardığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce elektrik kesintisi sıkıntısı yaşayan abonelerin yapılan yatırımlar neticesinde kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti aldığına işaret edildi.

Şirketin çalışmalarının kaçak elektrik tüketicileri tarafından zaman zaman da engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Son olarak kayıt dışı tüketimin yüzde 75'in üzerinde seyrettiği Nusaybin'in Yeni Turan Mahallesi'nde aboneler kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız elektrik enerjisi arzının devamı için başlatılan yeni yatırım çalışmasını engellemeye çalıştı. 900'ü aşkın abonenin sayaçlarının bulunduğu söz konusu mahallede, eskiyen elektrik şebekesi yenilendi ve sayaçlar 'Direk Üstü Sayaç Otomasyon Projesi' ile binaların dışına taşındı. Ancak direk dikimi esnasında bir grup mahalleli iş makinelerine müdahalede bulundu. Kaçak elektrik kullanıcılarının direklerin taban aparatlarını sökme girişimi polis tarafından engellendi. Olaylar sırasında mahalle muhtarı da kaçak elektrik kullananlara destek verdi ve görevlilere saldırdı. Bu gelişmeler üzerine muhtar gözaltına alındı ve bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yatırım çalışmaları alınan güvenlik tedbirleri ile devam etti."