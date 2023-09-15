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        Diyarbakır'da ambulans helikopter felç geçiren 85 yaşındaki kadın için havalandı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde felç geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:00
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter felç geçiren 85 yaşındaki kadın için havalandı
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        Evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Fatma Baysungur, yakınları tarafından Dicle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalede felç geçirdiği tespit edilen Baysungur için erken müdahale amacıyla ambulans helikopter istendi.

        İlçeden alınan hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Baysungur, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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