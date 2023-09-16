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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada, baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:09
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada, baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı.

        Merkez Sur ilçesindeki tarihi Yanık Çarşı'da esnaflık yapanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu baba A.S. (58), oğlu O.S. (22) ile S.Y. (58) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheyi yakalamaya çalışıyor.

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