Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sezai Karakoç'a atfedilen kültür ve sanat sezonu çeşitli etkinliklerle başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sezai Karakoç'a atfedilen kültür ve sanat sezonu çeşitli etkinliklerle başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların tiyatro, sinema, konser, sergi, anma günleri ve birçok etkinlikle buluşturulacağı 2023-2024 "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Diyarbakır Zamanın İzleri" resim sergisinin açılışıyla başladı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, sergilenen eserleri inceledi.

Dünyaca ünlü kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın sanatıyla Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sergilediği etkinlik, "Yaşayan Diller ve Şarkıları" konseri ile devam etti.