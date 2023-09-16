Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sezai Karakoç'a atfedilen kültür ve sanat sezonu çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sezai Karakoç'a atfedilen kültür ve sanat sezonu çeşitli etkinliklerle başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların tiyatro, sinema, konser, sergi, anma günleri ve birçok etkinlikle buluşturulacağı 2023-2024 "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Diyarbakır Zamanın İzleri" resim sergisinin açılışıyla başladı.

        Serginin açılışını gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, sergilenen eserleri inceledi.

        Dünyaca ünlü kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın sanatıyla Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sergilediği etkinlik, "Yaşayan Diller ve Şarkıları" konseri ile devam etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!

        Benzer Haberler

        Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alı...
        Köpek ve ısırdığı 2 inekte kuduz bulguları görüldü, çiftlik karantinaya alı...
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor
        Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor
        Diyarbakır'da ambulans helikopter felç geçiren 85 yaşındaki kadın için hava...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter felç geçiren 85 yaşındaki kadın için hava...
        Diyarbakır'da Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı
        Diyarbakır'da Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı
        Dicle Elektrik'in Mardin'deki yatırım çalışmasını engelleme girişimi
        Dicle Elektrik'in Mardin'deki yatırım çalışmasını engelleme girişimi