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        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı

        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:25
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        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı
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        Diyarbakır'da 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu başladı.

        Türk Nöroloji Derneği (TDN) bünyesinde yer alan Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin farklı illerindeki inme merkezlerinde görev yapan girişimsel nörologlar katıldı.

        Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem Gürkaş, inmenin nasıl oluştuğu, zamanında müdahalenin önemi ve inme merkezleri hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir tarafından "Dünden Bugüne Türkiye'de Girişimsel Nöroloji" konulu sunum yapıldı.

        2 gün sürecek sempozyumda, inme tedavisinde girişimsel tedavi modalitelerinin tüm yönleriyle bilimsel veriler eşliğinde tartışılması amaçlanıyor.

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