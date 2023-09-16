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        Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:19
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        Diyarbakır'da eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Peyas Mahallesi 406. Sokak'taki evlerinden 30 yaşındaki A.A, eşi 31 yaşındaki Ayşe Altan'ı (31), başından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Polisi arayan A.A, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

        Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polise teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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