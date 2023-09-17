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        Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Avrupa'dan 1 altın ve 2 bronz madalya ile döndü

        Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, İsviçre'deki "Basel Open Karate Şampiyonası"nda 3 ayrı kategoride, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:51
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        Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Avrupa'dan 1 altın ve 2 bronz madalya ile döndü
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        Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, İsviçre'deki "Basel Open Karate Şampiyonası"nda 3 ayrı kategoride, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

        Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü ve Milli Karate sporcusu Kızılaslan, İsviçre'nin Basel kentinde 16 -18 Eylül'de düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'na 3 ayrı kategoride katıldı.

        Şampiyonada Kızılaslan, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

        Bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kızılaslan, şampiyonaya katılması için kendisine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

        Öte yandan Kızılaslan, yaklaşık 40 gündür katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

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