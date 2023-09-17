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        Bağlar Belediyesi Karacadağ bölgesinde yol çalışmalarını sürdürüyor

        Bağlar Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yapılaşmanın artış gösterdiği Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde yol çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:31
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        Bağlar Belediyesi Karacadağ bölgesinde yol çalışmalarını sürdürüyor
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        Bağlar Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yapılaşmanın artış gösterdiği Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde yol çalışmaları yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerden sonra yeni yapılaşmanın artış gösterdiği Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinden gelen talepler üzerine yeni yolların yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Tellikaya ve Oğlaklı mahalle merkezleri ile bağlı mezralarda 11 kilometreyi bulan yeni yol çalışması gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 36 mahalle ve 92 mezradan oluşan 128 kırsal yerleşim yerinin tamamını son 4,5 yılda hizmetlerle ihya ettiklerini belirterek, aynı heyecanla hizmetleri sürdüreceklerini ifade etti.

        Vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Beyoğlu'na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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