Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 17.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:18
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ergani'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki S.A'nın kullandığı 06 CRD 074 plakalı otomobil, Karaburçak Mahallesi mevkisinde takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.K. ve M.K. hayatını kaybetti.