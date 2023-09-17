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        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği yapıldı

        Diyarbakır'da Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:02
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        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği yapıldı
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        Diyarbakır'da Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği gerçekleştirildi.

        Merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camisi'nin yerleşkesinde düzenlenen program, 7-10 yaş grubundaki binlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla başladı.

        Kur'an Nesli Platformu tarafından kız ve erkek çocuklara 20 günlük eğitimde namaz, temel dini bilgiler, fıkıh, siyer ve Kur'an-ı Kerim dersleri verildi.

        Eğitim süresince namaz kılmayı öğrenen binlerce çocuk, program alanına getirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi ve ezgiler seslendirildi, ardından çocuklar namaz kıldı.

        Kur'an Nesli Platformu İl Koordinatörü Muhammed Avcı, "Hayat Namazla Güzeldir" temalı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Geleneksel olarak namazla ilgili etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Avcı, şunları dile getirdi:

        "Sadece Diyarbakır'da değil İstanbul'da, Batman'da, Bingöl'de, Adana'da, Konya'da, Bursa'da, ülkenin birçok kentinde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Şu anda ise Diyarbakır'da finalini düzenliyoruz. Yaklaşık 6 bin öğrencinin alanda olduğunu düşünüyorum. Sadece Diyarbakır'da binlerce çocuğa namaz kılmayı öğrettik, namaz eğitiminden sonra bu etkinliği taçlandırmak için bunu yapıyoruz. Çocuklar namaz kılıyorlar. Ezberlemiş oldukları sureleri okuyorlar."

        Etkinlik, çocukların kıldığı şükür namazıyla sona erdi.

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