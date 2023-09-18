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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:21
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşpınar Mahallesi mevkisinde taziyeevinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

        Kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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