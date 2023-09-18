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        DÜ İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:21
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        DÜ İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

        Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

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