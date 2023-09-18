Diyarbakır'da E-KPSS kurs kayıtları başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli vatandaşları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlayacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli vatandaşları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar kapsamında ortaöğretim ve ön lisans mezunu engelli bireylere yönelik ücretsiz EKPSS kursu açıyor.
Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılacak kursun kayıtları başladı.
Kayıt olmak isteyenler 18-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Sümerpark'ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan Aktif Yaşam Merkezi'ne başvurabilecek.
Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilecek eğitim programında, engelli bireyler fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplara ayırılacak.
Eğitimler sınav tarihine kadar devam edecek.