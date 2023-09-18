DBB sporcusu uluslararası turnuvadan iki madalyayla döndü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, 16 Eylül'de İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 13. Basel Open Karate Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, 16 Eylül'de İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 13. Basel Open Karate Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne kazandırılan sporcu Nazlı Bozkurt, İsviçre'de yapılan ve 26 ülkeden sporcuların mücadele ettiği turnuvada Diyarbakır'ı temsil etti.

Bozkurt, "U21 Kadın Kumite Open"da 2. olarak gümüş madalya, Gençler Kadın Kumite 55 kilogramda ise 3. seçilerek bronz madalya kazandı.