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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:14
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Açılan ateş sonucu H.T. ve R.G. olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. ve S.T. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan M.G. ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralı S.T. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

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