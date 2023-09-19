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        Bitlis POMEM Müdürü Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:00
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        Bitlis POMEM Müdürü Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Bitlis'te beyin kanaması geçirmesi sonucu Diyarbakır'a sevk edilen Kaman, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiş, buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verilmişti. Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edilmişti.

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