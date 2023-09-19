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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:16
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

        Çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1478'inci gününde devam ediyor.

        Ağrı'da 2015 yılında 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Muhammed için İstanbul'dan gelen anne Aynur ve baba Ferman Kılıçaslan da oturma eylemine dahil oldu.

        Anne Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatlarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde lise birinci sınıfta okuduğu sırada dağa kaçırıldığını anlatarak, oğlunun okul formasını yanında getirdiğini söyledi.

        Evladını çok özlediğini dile getiren Kılıçaslan, oğluna "Oğlum seni çok seviyoruz. Gel korkma canım Muhammed'im, seni bekliyoruz. Evimizde huzur, neşe yok Muhammed." diye seslendi.

        Baba Kılıçaslan ise çocuğunu çok özlediğini ve hiçbir zaman onun peşini bırakmadığını aktararak, "HDP ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlum gel devletimize teslim ol. Eğer birazcık vicdan varsa oğlumu bırakın. Evladım gelsin. Oğlum, 8 senedir perişanız. Gece gündüz huzurumuz yok." ifadelerini kullandı.

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