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        Diyarbakır'da sağlık personeline eğitim verildi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yenidoğan ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla sağlık personellerine yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:58
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        Diyarbakır'da sağlık personeline eğitim verildi
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yenidoğan ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla sağlık personellerine yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulama eğitimi düzenlendi.

        Eğitime, kamu ve üniversite hastanelerinde görev yapan, 9 hekim, 5 ebe, 11 hemşireden oluşan 25 sağlık çalışanı katıldı.

        Eğitimde, yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

        Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan kursiyerlere, eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

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