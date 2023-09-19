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        DÜ'de dekan yardımcısını bıçakla yaralayan genç kız akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a gönderildi

        Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan genç kız, akıl sağlığının tespit edilmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:29
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        DÜ'de dekan yardımcısını bıçakla yaralayan genç kız akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a gönderildi
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunan genç kız, akıl sağlığının tespit edilmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Doç. Dr. Yılmaz'ın, dün makam odasında B.Y'nin gerçekleştirdiği ve başından yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Gözaltına alınan genç kız, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        B.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla hastanede gözlem altına alınması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Mahkemenin gözlem altına alınması kararı verdiği B.Y, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

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