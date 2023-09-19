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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:04
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        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar M.M.D. ve P.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye çıkarılan zanlılardan M.M.D. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Dün meydana gelen silahlı kavgada, H.T, R.G. ve M.G. hayatını kaybetmiş, S.T. yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam eden S.T. gözaltında alınmıştı.

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