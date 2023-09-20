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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:20
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi 167. Sokak'ta bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada silahla vurulan B.E. ile C.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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