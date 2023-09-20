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        Diyarbakır "Karpuz Festivali"ne hazırlanıyor

        Diyarbakır'da 13. Karpuz Festivali düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:42
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        Diyarbakır "Karpuz Festivali"ne hazırlanıyor
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        Diyarbakır'da 13. Karpuz Festivali düzenlenecek.

        Merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda 22-23 Eylül'de düzenlenecek olan festival kapsamında, kortej yürüyüşü, el sanatları sergisi, bando performansı, karpuz yarışmaları, halk oyunları ve hipodrom karpuz koşusu gerçekleştirilecek.

        Festival kapsamında ilk gün sanatçı Bilal Sonses, ikinci gün Rojin Dağkapı Meydanı'nda konser verecek.

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