Diyarbakır "Karpuz Festivali"ne hazırlanıyor
Diyarbakır'da 13. Karpuz Festivali düzenlenecek.
Giriş: 20.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:42
Diyarbakır'da 13. Karpuz Festivali düzenlenecek.
Merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda 22-23 Eylül'de düzenlenecek olan festival kapsamında, kortej yürüyüşü, el sanatları sergisi, bando performansı, karpuz yarışmaları, halk oyunları ve hipodrom karpuz koşusu gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında ilk gün sanatçı Bilal Sonses, ikinci gün Rojin Dağkapı Meydanı'nda konser verecek.