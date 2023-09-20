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        Diyarbakır'da Karamusa Deresi'nde çalışma başlatıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur ilçesinde bulunan Karamusa Deresi'nde atık su sorununu çözmek amacıyla çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:10
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        Diyarbakır'da Karamusa Deresi'nde çalışma başlatıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur ilçesinde bulunan Karamusa Deresi'nde atık su sorununu çözmek amacıyla çalışma başlattı.

        DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde düzensiz yapılaşmadan kaynaklı atık suların dere yatağına deşarj edilmesi nedeniyle ortaya çıkan koku ve sağlıksız görüntüleri yapılacak çalışmalarla giderecek.

        DİSKİ, Devlet Su İşleri tarafından bölgede yapılan ıslah çalışmaları tamamlandıktan sonra projeyi uygulamaya başlayacak.

        Çarıklı Mahallesi'nde bulunan ev ve iş yerlerinin atık suları kanalizasyon şebekesi çekilerek İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne aktarılacak.

        DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

        Projenin bölgenin alt yapısını güçlendirdiğini belirten Tutşi, şunları kaydetti:

        "Çarıklı Mahallesi'nden geçen Karamusa Deresi'nde daha önceleri meydana gelen taşmalardan dolayı DİSKİ'ye ait kanalizasyon hatları zarar görmüştü. Bu yüzden o bölgedeki bazı evlerin kanalizasyonları dereye akmaktaydı. DSİ tarafından dere ıslahının tamamlanması durumunda o bölgedeki kanal çalışmalarımıza başlayacağız ve dere kenarındaki evlerin atıklarında alıp İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizde arıtacağız. Problemi çözmek amacıyla büyük bir proje başlattık. Proje ile hem bölgedeki alt yapı hattı rahatlayacak hem de Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenmiş olacak. Vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla en iyi hizmeti yapmanın gayretindeyiz."

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