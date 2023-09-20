Diyarbakır'a hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek 5 okul için protokol imzalandı Diyarbakır'ın 3 ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından toplam 40 derslikten oluşacak 5 ilkokul inşa edilecek.

Diyarbakır'ın 3 ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından toplam 40 derslikten oluşacak 5 ilkokul inşa edilecek.

Valilikte düzenlenen programda, Vali Ali İhsan Su ve hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

Protokol kapsamında ilçelerden Çınar'da 8'er derslikli 3 ilkokul, Yenişehir'de 8 derslikli bir ilkokul yapılacak. Ayrıca, Bismil ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Aralık İlkokulu yerine de 8 derslikli yeni bir okul inşa edilecek.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.