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        Diyarbakır'a hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek 5 okul için protokol imzalandı

        Diyarbakır'ın 3 ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından toplam 40 derslikten oluşacak 5 ilkokul inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:10
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        Diyarbakır'a hayırsever iş insanı tarafından inşa edilecek 5 okul için protokol imzalandı
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        Diyarbakır'ın 3 ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından toplam 40 derslikten oluşacak 5 ilkokul inşa edilecek.

        Valilikte düzenlenen programda, Vali Ali İhsan Su ve hayırsever iş insanı Osman Nuri Bakırcı arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında ilçelerden Çınar'da 8'er derslikli 3 ilkokul, Yenişehir'de 8 derslikli bir ilkokul yapılacak. Ayrıca, Bismil ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Aralık İlkokulu yerine de 8 derslikli yeni bir okul inşa edilecek.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.

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