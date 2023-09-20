Diyarbakır'da "Koca Çınarlar Korosu" Diyarbakır türkülerini seslendirdi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla kurulan İkinci Bahar Kıraathanesinde "Koca Çınarlar Korosu" Diyarbakır türkülerini seslendirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki İkinci Bahar Kıraathanesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci de katıldı.

Etkinlikte konuşan Beşikci, İkinci Bahar Millet Kıraathanelerini vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Yenişehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında farklı birçok projeye imza attıklarını ama en önemli çalışmalardan birinin kurmuş oldukları İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri olduğunu belirten Beşikci, şunları kaydetti:

"İkinci Bahar Millet Kıraathanelerimizde böyle nezih bir ortamda çayınızı kahvenizi yudumlarken, gazetenizi okurken bir sohbet imkanı buluyorsunuz. Sağlık personelimiz sizlere sağlık alanında çeşitli desteklerde bulunuyor, kuaförlerimiz ve berberlerimiz hizmet sunuyor. Bizlerde bu mekanlardan faydalanıp mutlu olduğunu gördüğümüz büyüklerimizle karşılaştığımızda mutluluk duyuyoruz. Sizlerin hem dualarını almak hem de önerilerinizi dinlemek için geldik buraya. Burada çok farklı etkinlikler yapan ekiplerimiz var. Mükemmel bir koromuz var."

Daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro Diyarbakır türkülerini seslendirdi.