Diyarbakır'da "Ahilik Haftası" kutlandı

Diyarbakır'da "36. Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Merkez Yenişehir ilçesinde, Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, ahiliği anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, şed kuşanma gösterisi sunuldu.

Burada vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı.

Ayrıca ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, törendeki konuşmasında, ahiliğin içinde esnafı barındıran bir teşkilat olduğunu söyledi.

Ahilik teşkilatının önemine değinen Su, şunları kaydetti:

"Ahilik, temelde insanı ortaya koyan ve insan unsurunu hedef alan bir teşkilattır. Ahilik, hep insanı ilke olarak hedefe koyan, insanın mutluluğunu, huzurunu ve en iyi şekilde yaşamasını amaçlayan ilkeleri ortaya koymuştur. Ahilik Haftası münasebetiyle bu konuları çok fazla irdeleyip, toplumumuza, esnafımıza, sanatkarlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza bu güzel ilkeleri kavratıp bunların yaşaması için gayret edeceğiz. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu da ahilik kültürünün temel prensiplerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Ahilik hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ise ahilik değerlerine sımsıkı sarılmaları gerektiğini vurguladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile vatandaşlar katıldı.