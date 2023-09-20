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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan şüpheli, elde edilen yeni deliller doğrultusunda tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:29
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan şüpheli, elde edilen yeni deliller doğrultusunda tutuklandı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Eylül'de, Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan, suça sürüklenen çocuk P.G, elde edilen yeni deliller doğrultusunda tekrar gözaltına alındı.

        Adliyeye çıkarılan P.G, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Böylece tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

        18 Eylül'de meydana gelen silahlı kavgada, H.T, R.G. ve M.G. hayatını kaybetmiş, S.T. yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde, suça sürüklenen çocuk M.M.D, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam eden S.T. gözaltında alınmıştı.

        - Saldırı anı kameraya yansıdı

        Silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bir kişinin tabancasıyla araca doğru koştuğu, o sırada araçtan inen bir kişi ile birbirlerine tabancayla ateş açtığı ve bir süre sonra bu kişilerin yere yığıldığı görülüyor.

        Daha sonra araçtaki bir kız çocuğunun yerde yatan kişiye tabancayla ateş etmesi görüntülerde yer alıyor. Bunun ardından başka bir çocuğun da yerde yatan aynı kişiye silahıyla ateş etmesi, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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