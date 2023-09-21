DBB Dicle Huzurparkı'nın yapımı için çalışmalara başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1650 metrekarelik Dicle Huzurparkı'nda çalışmalara başladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca Dicle ilçesinde oluşturulacak Huzurparkı'nda altyapı çalışmaları yapılıyor.

Toplam 1650 metrekarelik yeşil alana sahip olacak yeni projede çocuklar için 396 metrekarelik oyun alanı oluşturulacak.

Diclelilere spor yapma imkanı da tanıyacak olan Huzurparkı'nda fitness aletleri de yer alacak ayrıca yeşil alanın bir bölümü oturma ve dinlenme alanı olarak değerlendirilecek.

1650 metrekarelik parkın 600 metrekaresi bitkisel alan olarak kullanılacak ve belirlenen yeşil alana farklı türlerde, ağaç, çalı ve mevsimlik çiçekler dikilecek.

Yeşil alanın korunması için 40 metrekarelik bir su deposunun da inşa edileceği Dicle Huzurparkı'nda, ekipler altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra üst yapı işlemlerine başlayacak.

Dicle Huzurparkı tamamlanıp hizmete girdiğinde, ilçede ikamet eden 7'den 70'e tüm kesimlere hitap edecek.