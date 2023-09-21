Diyarbakır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, ailenin evrensel bir kurum olduğunu söyledi.

Ailenin yeryüzünde insanın yaratıldığı andan itibaren var olan bir kurum olduğunu aktaran Akçam, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı dünya yüzeyinde ailesiz bir topluluk henüz görülmemiştir. Ailenin evrensel bir kurum olduğu ifade edilirken, bir sosyal kurum olarak, onun her toplumda karşılamak durumunda olduğu fonksiyonların vazgeçilmezliğine de işaret edilmiş olmaktadır. Çünkü aile, toplum, devlet ve fert için alternatif kabul etmeyen sosyal, ekonomik, kültürel ve biyolojik görevlere sahiptir. Bu görevler, nesli sürdürme, çocukları sosyalleştirme, insanı yalnızlaştırmama ve gerginliklerden sosyal varlığı itibarıyla koruma, psikolojik ve biyolojik tatmin, üyelerinin veya bütün olarak ekonomik faaliyetlere katılması ile kültür nakli şeklinde sıralanabilir Bu da ailenin toplumsal varlıklar için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ailenin toplum ve fertler için taşıdığı önem, bir bakıma mutluluk ve üzüntülerin, gelecekle ilgili beklentilerin paylaşıldığı temel bir kurum olmasından kaynaklanmaktadır."

Akçam, ailenin hiçbir toplumda vazgeçilemeyen ve korunmak zorunda olan bir sosyal müessese olduğunu kaydetti.

Ailenin, toplumun sürekliliğini sağlayan önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Akçam, "Ailesiz bir toplum, soyut ve hayali bir toplumdur. Bundan dolayı, aile yapısı hastalıklı olan toplumların, sosyal çözülme ve anomi ile karşı karşıya kalma ihtimalleri yüksektir. Dolayısıyla, hiçbir toplumun gayesi çözülme olmayacağına göre, aileyi koruyucu ve güçlendirici tedbirleri almak ve desteklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" ve "Aile ve Deprem" konuları ele alınacak.