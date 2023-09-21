Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, ailenin evrensel bir kurum olduğunu söyledi.

        Ailenin yeryüzünde insanın yaratıldığı andan itibaren var olan bir kurum olduğunu aktaran Akçam, şöyle devam etti:

        "Bundan dolayı dünya yüzeyinde ailesiz bir topluluk henüz görülmemiştir. Ailenin evrensel bir kurum olduğu ifade edilirken, bir sosyal kurum olarak, onun her toplumda karşılamak durumunda olduğu fonksiyonların vazgeçilmezliğine de işaret edilmiş olmaktadır. Çünkü aile, toplum, devlet ve fert için alternatif kabul etmeyen sosyal, ekonomik, kültürel ve biyolojik görevlere sahiptir. Bu görevler, nesli sürdürme, çocukları sosyalleştirme, insanı yalnızlaştırmama ve gerginliklerden sosyal varlığı itibarıyla koruma, psikolojik ve biyolojik tatmin, üyelerinin veya bütün olarak ekonomik faaliyetlere katılması ile kültür nakli şeklinde sıralanabilir Bu da ailenin toplumsal varlıklar için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ailenin toplum ve fertler için taşıdığı önem, bir bakıma mutluluk ve üzüntülerin, gelecekle ilgili beklentilerin paylaşıldığı temel bir kurum olmasından kaynaklanmaktadır."

        Akçam, ailenin hiçbir toplumda vazgeçilemeyen ve korunmak zorunda olan bir sosyal müessese olduğunu kaydetti.

        Ailenin, toplumun sürekliliğini sağlayan önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Akçam, "Ailesiz bir toplum, soyut ve hayali bir toplumdur. Bundan dolayı, aile yapısı hastalıklı olan toplumların, sosyal çözülme ve anomi ile karşı karşıya kalma ihtimalleri yüksektir. Dolayısıyla, hiçbir toplumun gayesi çözülme olmayacağına göre, aileyi koruyucu ve güçlendirici tedbirleri almak ve desteklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" ve "Aile ve Deprem" konuları ele alınacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da zabıta ekipleri servis araçlarını denetledi
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri servis araçlarını denetledi
        Devlet desteğiyle fide üretimine başladı, 20 kadını istihdam etti
        Devlet desteğiyle fide üretimine başladı, 20 kadını istihdam etti
        DBB Dicle Huzurparkı'nın yapımı için çalışmalara başladı
        DBB Dicle Huzurparkı'nın yapımı için çalışmalara başladı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu 1 kadın yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu 1 kadın yaralandı
        Ev yemekleri yapan kadın, iş yerinin önüne gelen kadın tarafından tabancayl...
        Ev yemekleri yapan kadın, iş yerinin önüne gelen kadın tarafından tabancayl...
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama (3)
        Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 tutuklama (3)