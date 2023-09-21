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        Diyarbakır'da zabıta ekipleri servis araçlarını denetledi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:56
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        Diyarbakır'da zabıta ekipleri servis araçlarını denetledi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.

        Ekipler, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol etti.

        Denetimlerde, kurallara uymayan 54 araca ekipler tarafından cezai işlem uyguladı.

        Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.

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