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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:39
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1480'inci gününde devam ediyor.

        Muş'tan 2012'de kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan için gelen baba Hiyasettin Demir de oturma eylemine dahil oldu.

        Baba Demir, gazetecilere, oğluna kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "Oğlumu HDP'den istiyorum." dedi.

        Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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