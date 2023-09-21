Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı

        Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi 22 aileye giysi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi 22 aileye giysi desteğinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul çağındaki 60 çocuk ve 22 aile için hazırlanan temel giysi ürünlerinden oluşan paketler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'nun katılımıyla düzenlenen programla dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Bu imkanların sahibi milletimizdir. Biz de milletimizin hizmetkarıyız. Milletimizin imkanlarını milletimizin yararına değerlendiriyoruz. Hamdolsun bugüne kadar milletimize karşı mahcup olmadık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Top mermisini tüple ısıttı! Hayatını kaybetti
        Top mermisini tüple ısıttı! Hayatını kaybetti
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
        Ailelerin çocuklarıyla geçmek istemediği kavşak; 3 ayda 3 araç iş yerlerine...
        Ailelerin çocuklarıyla geçmek istemediği kavşak; 3 ayda 3 araç iş yerlerine...
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri servis araçlarını denetledi
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri servis araçlarını denetledi
        Diyarbakır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Devlet desteğiyle fide üretimine başladı, 20 kadını istihdam etti
        Devlet desteğiyle fide üretimine başladı, 20 kadını istihdam etti
        DBB Dicle Huzurparkı'nın yapımı için çalışmalara başladı
        DBB Dicle Huzurparkı'nın yapımı için çalışmalara başladı