Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Günışığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi 22 aileye giysi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul çağındaki 60 çocuk ve 22 aile için hazırlanan temel giysi ürünlerinden oluşan paketler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'nun katılımıyla düzenlenen programla dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, "Bu imkanların sahibi milletimizdir. Biz de milletimizin hizmetkarıyız. Milletimizin imkanlarını milletimizin yararına değerlendiriyoruz. Hamdolsun bugüne kadar milletimize karşı mahcup olmadık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.