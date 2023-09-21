Diyarbakır'da "2. Ulusal Hasat Mekanizasyonu Çalıştayı" yapıldı Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından "2. Ulusal Hasat Mekanizasyonu Çalıştayı" düzenlendi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından "2. Ulusal Hasat Mekanizasyonu Çalıştayı" düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Sessiz, konu ile ilgili tüm paydaşların bir araya geldiğini kaydetti.

Sessiz, çalıştayda temel amacın öncellikli olarak makinalı hasat sorunları ve çözüm önerileri konusuna değinmek olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise akıllı tarım uygulamaları, farklı sulama teknikleri ve tarımsal çalışmalara üniversitenin desteklerinin çok güçlü olduğunu belirterek, yapılacak her türlü işbirliğinde var olduklarını aktardı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral da, çalışmalarını aktararak, bütün yatırımları takip ettiklerini anlattı.

Programın sonunda, plaket takdim töreni yapıldı.

Açılışa, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, hasat makinası üreten, ithal eden ve satışını yapan firmalarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.