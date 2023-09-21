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        Diyarbakır'da üniversiteyi kazanan öğrenciler için ödül töreni yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:52
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        Diyarbakır'da üniversiteyi kazanan öğrenciler için ödül töreni yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla ödül töreni gerçekleştirildi.

        Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Dicle'nin Kuzuları Uyanış Gençlikle Hayallerine Kavuştu" projesi kapsamında düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakırlıların hizmetinde olmaya devam ettiklerini söyledi.

        Kentte birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Su, "Yollar, parklar, millet bahçeleri, gençlik kampları, piknik alanları, peyzaj düzenlemeleri, kent meydanları, kavşaklar, mola evleri, engelsiz yaşam merkezleri, hayvan bakım evleri, hizmet binaları, Kur’an kursları gibi yüzlerce hizmeti Diyarbakırlı hemşehrilerimize buluşturuyoruz."dedi.

        - Üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı öğrencilere 5 bin lira destek

        Yapılan hizmetlerde özellikle gençlere önem verdiklerini, gençlerin yetişmeleri için ellerinden gelen her türlü gayreti yaptıklarını kaydeden Su, şunları söyledi:

        " Geçen yıl bizim akademi liselerimizde 10 bin yavrumuzu eğittik. Bu yıl yaklaşık 15 bin yavrumuza ücretsiz kurslar verdik. Şimdi onların sonuçlarını alıyoruz. Geçen yıl 22 bin yavrumuzu Büyükşehir Belediyemizin spor tesislerinde sporla buluşturduk. Bu yıl ise 32 bin yavrumuzu sporla buluşturduk. Bu sene eğitim verdiğimiz bin 384 yavrumuzdan bin 41 yavrumuz üniversiteyi kazandı. Geçen yıl ilimizden üniversiteyi kazanan her yavrumuza 2 bin 500 lira nakdi yardım yapmıştık. Bu sene üniversite kazanan her yavrumuza ise ayda 1000 lira olmak üzere 5 bin lira nakdi üniversite yardımı yapacağız. Siz öğrenciler çalışın, biz de sizin hizmetinizdeyiz."

        Mini konser, şiir dinletisi ve halkoyunları gösterisinin yapıldığı törende Vali Su, üniversiteyi kazanın bin 41 öğrenciden ilk 100'üne ayrıca 5 bin lira hediye çeki verdi.

        Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, kamu kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

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