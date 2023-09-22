Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları inceledi.

        Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehzadeler Konağı'nda incelemelerde bulundu, Sur içinde bulunan ve yapımı tamamlanan Vilayetler Evi Diyarbakır Şubesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Merkez Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Çarçıra Caddesi ve alt yapı çalışmaları süren Abdulkadir Topkaç Caddesi'ni denetleyen Su, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kaldırım yapım işini inceledi.

        Su, incelemelerin ardından Diclekent Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

        Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı

        Benzer Haberler

        ATM'lerde yardım bahanesiyle 13 kişinin kartını çalıp, dolandan şüpheli yak...
        ATM'lerde yardım bahanesiyle 13 kişinin kartını çalıp, dolandan şüpheli yak...
        Diyarbakır'da yaşlıların bankamatik kartlarını çalan şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da yaşlıların bankamatik kartlarını çalan şüpheli tutuklandı
        Ev yemekleri yapan kadını iş yerinin önünde tabancayla vurmuştu; tutuklandı
        Ev yemekleri yapan kadını iş yerinin önünde tabancayla vurmuştu; tutuklandı
        Diyarbakır'da üniversiteyi kazanan öğrenciler için ödül töreni yapıldı
        Diyarbakır'da üniversiteyi kazanan öğrenciler için ödül töreni yapıldı
        Diyarbakır'da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da "2. Ulusal Hasat Mekanizasyonu Çalıştayı" yapıldı
        Diyarbakır'da "2. Ulusal Hasat Mekanizasyonu Çalıştayı" yapıldı