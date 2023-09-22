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        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:20
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        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Huzurevleri Semti mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ticari taksi, 06 FS 4606 plakalı kamyonet ve 21 AB 031 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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