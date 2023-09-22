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        Diyarbakır'da su kaynaklarına 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Diyarbakır'da göl ve göletlere 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:22
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        Diyarbakır'da su kaynaklarına 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Diyarbakır'da göl ve göletlere 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metodlara dayalı balıklandırma yapılması amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" uygulanmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilerek kente getirilen toplam 2 milyon 900 bin sazan yavrusu 15 ilçede bulunan 40 göl ve gölete bırakıldı.

        Yapılan çalışma ile göl ve göletlerde balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedefleniyor. Balıklandırma faaliyeti yöre halkı tarafından da ilgi ve memnuniyetle karşılanıyor.

        Su ürünleri stoklarının artırılması amacıyla Bakanlıkça yürütülen "balıklandırma programı" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarına devam edilecek.

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