Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "13. Diyarbakır Karpuz Festivali"nde konuştu: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi olacak. Türkiye, dünyada izlediği hakkaniyeti, adaleti ve dış politikasıyla lider ülke olurken bunda Diyarbakır'ın, Diyarbakırlı hemşehrilerimizin rolü çok olacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi olacak. Türkiye, dünyada izlediği hakkaniyeti, adaleti ve dış politikasıyla lider ülke olurken bunda Diyarbakır'ın, Diyarbakırlı hemşehrilerimizin rolü çok olacak" dedi.

Bakan Tunç, kentteki temasları kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Karpuz Festivali"ne katıldı.

Festival kapsamında Keçi Burcu önünden başlayan kortej yürüyüşüne de katılan Tunç, Vali Ali İhsan Su, Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Hasan Yılmaz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, kurumların temsilcileri ve vatandaşlarla Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kurumlar tarafından açılan stantları gezen Tunç'a Diyarbakır kadayıfı, içli köfte ve karpuz ikram edildi.

Çocuklar arasında yapılan karpuz yeme ve yuvarlama yarışmasını da izleyen Tunç, bu yıl kentte en çok Diyarbakır karpuzu yetiştiren üretici Adil Aydın'a hediye çeki verdi.

Karpuz festivaline ilişkin oluşturulan platform önünde hatıra fotoğraf çektiren Tunç, etkinliğe katılan vatandaşlarla görüştü.

- "İnsanların gözlerindeki ışıltı Diyarbakır'daki huzurun ifadesi"

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, festivalde Diyarbakırlı vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın artık huzurun kenti olduğunu, eski sıkıntılı günlerini aşıldığını dile getiren Tunç, "Festival yürüyüşünde hep beraberdik. Cadde boyunca insanların o gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki huzur, Diyarbakır'daki birliğin, beraberliğin, huzurun, sevginin, şefkatin ifadesi. Diyarbakırlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum." diye konuştu.

Tunç, Diyarbakır'ın binlerce yıldır çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını, Türkiye'nin gözbebeği kentte 21 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kentin bu süre içerisinde terör nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını ancak o günlerin geride kaldığını dile getiren Tunç, bundan sonra Diyarbakır'ın gelişmenin, turizmin, tarihin, kalkınmanın şehri olmaya devam edeceğini kaydetti.

Diyarbakır'ı birlik ve beraberlik içerisinde görmekten mutluluk duyduğunu belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu birlik, beraberlik havası inşallah sürsün. Adaletten hiç ayrılmayacağız. Hukukun üstünlüğünden kopmadan yolumuza devam edeceğiz. Ne engeller ne suni tartışmalar vardı. Bir Diyarbakırlı annemiz cezaevine gittiği zaman çocuğuyla kendi diliyle konuşamazdı. Bunun yolunu Recep Tayyip Erdoğan açtı. Bir Diyarbakırlı siyasetçimiz kendi dilinde vatandaşlarına hitap edemezdi, bunun yolunu da Recep Tayyip Erdoğan açtı. Bir Diyarbakırlı mahkemede kendi dilinde konuşamazdı. Bir Diyarbakırlı üniversitede 'Kendi dilimde eğitim görmek istiyorum.' dediğinde bu mümkün değildi. Bir Kürtçe şarkı söylemek, türkü yapmak, kaset satmak yasaktı. O günleri yaşadı bu Türkiye. Tüm bu yasakları kiminle aştı Türkiye? Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti iktidarıyla ve Cumhur İttifakı'yla. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Diyarbakır'ın rolü çok önemli olacak. Türkiye dünya lideri olacak. Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi olacak. Türkiye, dünyada izlediği hakkaniyeti, adaleti ve dış politikasıyla lider ülke olurken bunda Diyarbakır'ın, Diyarbakırlı hemşehrilerimizin rolü çok olacak."

13. Karpuz Festivali dolayısıyla karpuz üreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade eden Tunç, festivalin birlik, beraberlik ve huzurun devamına vesile olmasını diledi.

Tunç, festivalin düzenlenmesinde emeği bulunanlar ile bu birlik ve beraberliği sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da kentin tescilli 48 üründen biri olan Diyarbakır karpuzu ile ilgili festivali gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu festivallerin Diyarbakır'ın çok daha iyi tanıtılmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Diyarbakır için her türlü imkanın seferber edildiğini ifade eden Su, "Bir taraftan tarihi surları onarıyor, ilimizin güzelleşmesi için hem altyapı hem üst yapı çalışmalarını Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz, diğer taraftan bu güzelliklerin tanıtılması için festivaller, fuarlar düzenliyoruz." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Diyarbakır'ın son 40 yıldır birçok acılar yaşadığını, hak etmediği bir imajla tanındığını dile getirerek, Diyarbakır'ın artık küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Ensarioğlu, "Bugün Diyarbakır'ın birçok markasından biri olan karpuz için düzenlenen festival için buradayız. Bundan sonra bu kent güzellikleriyle tanıtılacak." ifadelerini kullandı.