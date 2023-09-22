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        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:49
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        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesi'nde bir iş yerine motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu Ö.K. ile S.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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