Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'da düzenlenen deprem çalıştayında konuştu:

        İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremi durdurmak mümkün değil. Eğer ölmeyeceksek kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:02 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır'da düzenlenen deprem çalıştayında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremi durdurmak mümkün değil. Eğer ölmeyeceksek kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün." dedi.

        Dicle Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Mermerciler, Madenciler Derneği ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen "Depreme Dirençli Kentler Diyarbakır Çalıştayı"nda Türkiye'de meydana gelen depremler ile şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi çalışmaları değerlendirildi.

        Prof.Dr. Naci Görür, programda yaptığı konuşmada, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer alan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Görür, "Bugün olmazsa yarın, herhangi bir gün sabah uyandığımız zaman 7 büyüklüğünde bir depremin herhangi bir yerde olduğunu ve binlerce insanımızı kaybettiğimizi duyabiliriz, öğrenebiliriz. Bu bizim için sürpriz olmaz. Şimdi bu bir hakikat." ifadelerini kullandı.

        13 milyon seneden beri devam eden bir doğa olayının milyonlarca sene daha devam edeceğine dikkati çeken Görür, bu nedenle herkesin deprem dirençli kentler konusunda istekli olmasının önemli olduğunu anlattı.

        "Kentlerimizi deprem dirençli hale dönüştürmeliyiz. Çünkü depremi durdurmak mümkün değil. Eğer ölmeyeceksek kentleri deprem dirençli yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün." diyen Görür, deprem öncesi gerekli önlemlerin alınması durumunda bu kadar can kaybının yaşanmayacağını ifade etti.

        Diyarbakır'ın zemininin genel olarak sağlam olduğunu dile getiren Görür, şöyle devam etti:

        "Bazaltlar var, bunların çeşitleri olabilir ama bir kısmı gözenekli, kimi yerlerde çatlaklı da olabilir. En genç olanlarını söylüyorum, yüzeyde akıntı şeklinde gelişmişlerdir. Altlarında da kırmızı renkli, kırıntılı kumlu zemin bulunur. Dolayısıyla yapacağınız temeller 5-10 metreyi geçmemeli. Büyük çoğunlukla evleriniz bazalt üzerinde olur. Siz bazaltların üzerinde evinizi yaparsanız, evinizi de sağlam yaparsanız o evler şununla tek karşılaşabilir, bazaltlarda göreceli olarak su bulunabilir. Deprem sırasında bu su basıncı yediği zaman dolayısıyla aynı o basıncı iletir, dolayısıyla temellere zarar verebilir binayı sendeletebilir ama yıkmaz. Diyarbakır'ın özellikle ova tarafından bahsediyorum, genellikle deprem dalgalarını sülümlendirir. Yani bazalt kütlesi o tür bir rol de oynar."

        Görür, kentleri depremde dirençli hale getirmek için yapılması gereken çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"
        "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (4)
        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (4)
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "13. Diyarbakır Karpuz Festivali"nde konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "13. Diyarbakır Karpuz Festivali"nde konuştu:
        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (3)
        Bakan Tunç: Diyarbakır Anneleri teröre karşı net bir mesaj verdi (3)
        Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da "AK Parti Teşkilat İstişare Toplantısı"nd...
        Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da "AK Parti Teşkilat İstişare Toplantısı"nd...
        Diyarbakır'da su kaynaklarına 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Diyarbakır'da su kaynaklarına 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı