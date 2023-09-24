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        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:22
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        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1483'üncü gününde sürüyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Aynur Kılıçaslan, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

        Evladına kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini belirten Kılıçaslan, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu göndersinler. Onsuz hep acı, hep keder içindeyiz. Evde mutsuzuz. Sensiz geçmiyor günler. O gelirse evimize mutluluk gelecek. Oğlumu istiyorum." dedi.

        Evladına teslim olması için çağrı yapan Kılıçaslan, "Oğlum sesimi duyuyorsan korkma gel canım. Gel devlete teslim ol." ifadesini kullandı.

        Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de oğlunun üniversite öğrenimini gördüğü sırada HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü savundu.

        Oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyen Erdinç, şöyle konuştu:

        "Oğlumu HDP götürdü, kaçırdı. Bir avukatın kalemi kırılır mı? Allah'tan korkmadınız mı? Sen, oğlumun kalemini kırdın ama senin oğlun Avrupa'da okul okuyor. Kalemin yerine çocuğuma silah verdiniz."

        Oğlundan teslim olmasını isteyen Erdinç, "Oğlum, senin yerin orası değil, senin yerin annen ve babanın yanıdır, devletin yanıdır." dedi.

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