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        Diyarbakır'da dernek binasındaki hırsızlığa ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da dernek binasındaki bilgisayarlar ile cep telefonlarının çalınmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:51
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        Diyarbakır'da dernek binasındaki hırsızlığa ilişkin 5 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da dernek binasındaki bilgisayarlar ile cep telefonlarının çalınmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Sur ilçesindeki dernek ofisinden Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından bağışlanan 14 bilgisayar ile 2 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çevrede araştırma yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda hırsızlık zanlıları S.D. (20), H.B. (17) ve H.A. (17) ile çalıntı malzemeleri satın aldıkları iddiasıyla iki şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ofisten çalınan 14 bilgisayardan 9'u bulundu.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, dernek binasındaki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde yüzleri kapalı 3 kişinin dernek binasında yürümeleri yer alıyor.

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