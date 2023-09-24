Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Yaşar'dan Dünya Eczacılık Günü mesajı

Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşar, mesajında, yaşadıkları sıkıntılara rağmen kesintisiz ilaç hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Yaşar, "Biz halkın sağlığını var gücümüzle korumaya çalışıyor, stratejik sağlık personeli olarak hakkettiğimiz hakların alınmasını talep ediyoruz. Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara internet üzerinden yaptıkları alışveriş için de uyarıda bulunduklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"İlaç, ilaç dışı ürünler, vitamin ve besin takviyeleri, dermokozmetik ve aroma terapik ürünlerin internet ortamında satılmasını ve alınmasını sağlıklı bulmuyoruz. Bu tür ürünlerin internet ortamından değil, ilacın sadece eczaneden alınması gerektiğini unutmayın."