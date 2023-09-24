Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Yaşar'dan Dünya Eczacılık Günü mesajı

        Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Yaşar'dan Dünya Eczacılık Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yaşar, mesajında, yaşadıkları sıkıntılara rağmen kesintisiz ilaç hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

        Yaşar, "Biz halkın sağlığını var gücümüzle korumaya çalışıyor, stratejik sağlık personeli olarak hakkettiğimiz hakların alınmasını talep ediyoruz. Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlara internet üzerinden yaptıkları alışveriş için de uyarıda bulunduklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

        "İlaç, ilaç dışı ürünler, vitamin ve besin takviyeleri, dermokozmetik ve aroma terapik ürünlerin internet ortamında satılmasını ve alınmasını sağlıklı bulmuyoruz. Bu tür ürünlerin internet ortamından değil, ilacın sadece eczaneden alınması gerektiğini unutmayın."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kartal geri döndü!
        Kartal geri döndü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da dernek binasındaki hırsızlığa ilişkin 5 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da dernek binasındaki hırsızlığa ilişkin 5 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        Diyarbakır´da 3 milyon 600 bin kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır´da 3 milyon 600 bin kök skunk ve Hint keneviri ele geçirildi
         Yüzlerini atlet ve tişörtle kapatıp UNICEF´in bağışladığı bilgisayarları ç...
         Yüzlerini atlet ve tişörtle kapatıp UNICEF´in bağışladığı bilgisayarları ç...
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sa...
        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sa...
        Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk bitkisi el...
        Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk bitkisi el...